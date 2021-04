L’estate 2021 è vista da molti come come la svolta in una situazione d’emergenza che dura da più di un anno. Insomma le vacanze come l'inizio del ritorno alla normalità. Ma è davvero così? Gli italiani si stanno organizzando già da adesso per le vacanze di giugno, luglio e agosto.

Isole minori Covid-free: il piano del governo per rilanciare il turismo. Immunizzazione da fine aprile

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati