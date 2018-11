Si sveglia dal coma dopo 12 anni e trova la mamma 75enne al suo capezzale: «Lo ha accudito giorno e notte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo si è svegliatoe al suo capezzale ha trovato la madre 75enne che per oltre un decennio lo aveva accudito giorno e notte. La donna ha pianto di gioia nel vedere gli occhi di suo figlio aprirsi. Un sogno, quasi insperato, diventato realtà. L'anziana, negli anni, aveva speso tutti i suoi averi e aveva contratto un debito di circa 15 mila euro per occuparsi del figlio. E adesso il miracolo.La vicenda si è svolta a Shouguang, in Cina. Come riporta il Mail Online , l'uomo, Wang Shubao, era rimastoin seguito a unincidente automobilistico avvenuto nel 2006, quando aveva 36 anni. Il padre era morto quando lui era piccolo, così era rimasta solo la madre, Wei Mingying, come suo unicoPer 12 anni, la giornata diiniziata molto presto,Lavava il viso di suo figlio, gli dava da mangiare, si prendeva cura dei suoi bisogni igienici, lo massaggiava e riposizionava il corpo per prevenire le piaghe da decubito. L'occuparsi dell'unico figlio era il centro della sua vita, ma non si è mai lamentata. «C'è stato un tempo - spiega mamma Wei - in cuiperché eravamo così poveri. La mia bocca, la mia lingua erano completamente asciutte. Volevo solo bere acqua». La mamma-coraggio ha perso 20 chili nel corso degli anni e ora ne pesa appena 30. Ma è felice per aver ritrovato suo figlio.Wang non riesce ancora a parlare e a muoversi, ma puòalla madre. «Sono solo felice - ha concluso mamma Wei -. Spero che si riprenda completamente. Non lo abbandonerò mai. Spero che un giorno possa chiamarmi di nuovo».