La classifica delle città europee nelle quali si vive meglio e peggio. Tre italiane nelle ultime 10, vince Zurigo

Quali sono le città in Europa nelle quali si vive meglio? Lo studio è della Commissione europea, che ha effettuato un sondaggio chiedendo ai residenti quale sia il grado di soddisfazione della vita in città. E cioè, la domanda: sei felice di vivere in questa città? I risultati sono stati pubblicati da un paio di giorni, con un report che racconta tutte le sfaccettature, compresa la crescita negli ultimi anni.

Non vi è nessuna città pugliese nell'elenco, per il semplice motivo che sono state considerate solo città più grandi rispetto alle nostre.

La migliore: vince Zurigo

La migliore città in Europa per qualità della vita, secondo il sondaggio della Commissione europea, è Zurigo, dove il 97% degli abitanti sono soddisfatti.

La top 10

Sul podio anche Copenhagen e Groningen, rispettivamente in Danimarca e Olanda.

A sorpresa segue Gdansk, in Polonia, poi c'è la Germania, con Lipsia.

La peggiore: Palermo

Palermo, dove solo il 62% dei residenti è soddisfatto della propria vita, è la città con più scontenti in Europa.

La flop 10

Le 10 peggiori città: Atene e Istanbul sul podio, poi c'è Tirana. Tra le italiane rientrano anche Napoli e Roma.

Le italiane

In Italia le percentuali più alte a Verona (89%), Bologna (87%) e Torino (82%).