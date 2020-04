Ricovero in ospedale per Ciriaco De Mita. L’ex presidente del Consiglio dei ministri si trova da oggi al Moscati di Avellino per una serie di accertamenti. Le sue condizioni sono buone. Sono stati i medici dell’attuale sindaco di Nusco a sollecitare approfondimenti diagnostici per avere un quadro clinico completo.

In queste ore, i sanitari della città ospedaliera lo stanno sottoponendo ad alcuni test al fine di scongiurare problemi. De Mita è ricoverato nell'unità operativa di Cardiologia del nosocomio del capoluogo irpino.

Ultimo aggiornamento: 20:54

