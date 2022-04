Cioccolato al latte o fondente? Corsa all'acquisto dell'uovo di Pasqua. Ecco i più venduti

Cioccolato al latte o fondente? Industriale o artigianale? Come ogni anno i consumatori si dividono ma non rinunciano, meno che mai quest'anno, all'acquisto dell'uovo di Pasqua. E non è vero che ad amarlo sono solo i bambini.

Supermercati, pasticcerie e cioccolaterie sono già state prese d'assalto e ad una settimana esatta da una domenica di Pasqua che sarà segnata da un ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni causa covid, gli acquisti sono già iniziati. Anche perché si sa, il cioccolato coccola non solo il palato ma anche l'anima.

APPROFONDIMENTI ITALIA Uova di Pasqua 2022: ecco i più venduti REGIONE Pasqua e primavera: le 100 migliori ricette nel libro in vendita con... L'ATTESA Pasqua a Taranto, tornano le "gare" per le processioni... LA SETTIMANA SANTA Gallipoli: torna la processione della Madonna dell'Addolorata LO STUDIO Turismo, boom per Pasqua ma la Campania supera la Puglia

Quali i più venduti?

L'anno 2022 sarà ricordato per limited edition. Le uova Perugina firmate Dolce e Gabbana tra tutte. Due le versioni: l'uovo Baci Perugina Limited edition Dolce & Gabbana di cioccolato rosso con granella di lamponi (18 euro circa) che richiama i noti cioccolatini con le frasi d'amore firmati dagli stilisti italiani.

Oppure l'uovo Baci Perugina Limited Edition "Dolce e Gabbana" da 255 gr di cioccolata fondente con granella di nocciola (circa 26 euro).

Tra le più giovani sicuramente l'uovo di Pasqua firmato dall'influencer Chiara Ferragni con sorprese rinnovate (euro 17,99).

Poi ci sono i grandi classici, in versione al latte o fondente e con le nocciole intere, come quello Caffarel (ben 40 euro circa).

Per gli amanti del gusto "retrò" quest'anno anche l'uovo After Eight, uovo di Pasqua di cioccolato fondente alla menta con all'interno una confezione con 24 sfoglie di cioccolato fondente con ripieno alla menta (15 euro circa) ma praticamente introvabile.

E poi c'è il classico Lindor, creato dai Maîtres Chocolatiers, quello dall'irresistibile scioglievolezza per l'appunto. Lindor Latte 450g, il trionfo della classica ricetta in formato uovo, con incarto vintage (40 euro).