Covid in Cina, primo contagio locale dopo 31 giorni a casi zero: «Esposizione accidentale al virus»

Incredibile, ma vero. Un positivo, uno solo, fa notizia. La Cina infatti, conferma il primo caso di trasmissione a livello locale del Covid dallo scorso 15 febbraio, cioè 31 giorni dopo. Si tratta, scrive il Global Times, di una persona che lavora in un ospedale della città di Xìan, nella provincia di Shaanxi, nel nordovest del gigante asiatico. Un operatore sanitario che nella struttura raccoglie campioni per i test per il coronavirus. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati