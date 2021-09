Cervello, una funzione si attiva durante il sonno: ecco perché è essenziale per evitare malattie come l'Alzheimer

Tra tutte le fasi del sonno, la REM è la più importante per la salute del nostro cervello: è in questi attimi che produciamo i sogni, ma non solo. Secondo un recente studio condotto all'Università giapponese di Tsukuba, il cervello utilizza la fase REM per "pulirsi", quindi per rimuovere i rifiuti dai tessuti cerebrali e ottimizzare le sue prestazioni: visto che questo organo non dispone di un sistema di pulizia come gli altri apparati del nostro corpo, è particolarmente importante che possa farlo durante il sonno. Anche per la prevenzione di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer.

