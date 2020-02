Centinaia di passeggeri si sentono male: la nave da crociera interrompe il suo viaggio ai Caraibi

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 09:34

La crocieraha interrotto il suo viaggio ed è tornata al porto di Everglades a Fort Lauderdale, Florida, Usa, dopo che quasi 350 persone, tra passeggeri e equipaggio, si sono lamentati di disturbi gastrointestinali.Come riportato dalla Cbs Miami, i Centers for Disease Control hanno riferito che 345 dei 3.035 passeggeri e 26 membri dell'equipaggio, hanno sofferto sintomi connessi alla gastroenterite. Si sospetta che sia un focolaio di norovirus.Dopo l'incidente, l'equipaggio della nave, che è partita dail 2 febbraio per un viaggio di due settimane attraverso i Caraibi, ha intensificato le procedure di pulizia e disinfestazione, mentre il team medico ha raccolto i campioni necessari per le analisi.La Caribbean Princess è gestita da, la stessa compagnia che gestisce la nave Princess Diamond, messa in quarantena in Giappone dopo aver rilevato casi di infezione da coronavirus a bordo.La compagnia ha affermato che la Caribbean Princess «ha accorciato il suo viaggio per precauzione perché i clienti hanno riportato sintomi connessi a casi di malattia gastrointestinale».