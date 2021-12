​Roberto Cazzaniga a Verissimo, la truffa e la falsa fidanzata: «Per 15 anni ho sentito una persona che non esisteva»

Roberto Cazzaniga, il giocatore di pallavolo vittima di una truffa sentimentale, ospite a "Verissimo". La sua storia è venuta fuori dopo un servizio de "Le Iene" in cui è stato ricostruito come una donna, che si faceva chiamare Maya e che ha finto di essere la top-model Alessandra Ambrosio, gli abbia sottratto circa 700mila euro.

APPROFONDIMENTI LE IENE Cazzaniga, truffa da una fidanzata che non esiste: in 15 anni... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli pronto a uscire: «Amo Delia». Poi ci... GOSSIP Gf Vip, Delia paparazzata con Carlo Cuozzo. L'ex di lui li... TELEVISIONE Gf Vip, lo sfogo di Clarissa fuori dalla Casa: «Sconvolta da... TELEVISIONE Selvaggia Lucarelli, il messaggio alla mamma malata di Alzheimer:...

Roberto Cazzaniga ospite a Verissimo

Roberto Cazzaniga ospite a “Verissimo”. Roberto Cazzaniga, giocatore di volley, è stato vittima di una truffa sentimentale da parte di una donna che si che si faceva chiamare Maya e che ha finto di essere la top-model Alessandra Ambrosio: «È più di un mese che non scrivo a Maya – ha raccontato alla conduttrice silvia Toffanin - e ogni tanto mi manca. Per 15 anni mi sono sentito con lei e poi all’improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa più male di un pugno in faccia… In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d’allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in colpa».

Per tutto il periodo lui non ha visto altre donne: “Per tutto questo tempo non ho avuto nessun contatto fisico con nessun’altra ragazza perché rispettavo la persona con cui stavo. Tante volte non sono uscito con gli amici per colpa della sua gelosia. Forse altri al mio posto avrebbero smesso prima, io non riuscivo a dire basta perché sentivo il dolore dall’altra parte. Grazie ai miei amici e alla mia famiglia sono riuscito ad uscirne”.

Ora proprio i suoi amici hanno organizzato una raccolta fondi dopo che gli sono stati sottratti circa 700mila euro: “I miei amici hanno organizzato una raccolta fondi per aiutarmi, dopo avermi prestato fino a 70mila euro. Mi sento in colpa per aver trascinato in questa cosa persone a me vicine. Le ho tradite e questo mi fa ancora più male”.