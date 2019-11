Catherine Deneuve ricoverata a Parigi dopo un malore nella notte: «Ischemia reversibile»

Catherine Deneuve ha avuto un malore nella notte ed è ricoverata a Parigi. L'attrice francese 76enne ricoverata questa notte in ospedale in condizioni definite gravi è stata colta da «un incidente vascolare ischemico molto limitato, quindi reversibile»: è quanto annunciano i suoi familiari attraverso l'agente dell'attrice, Claude Blondel. «Fortunatamente non ha alcun deficit motorio e deve prendersi un po' di tempo di riposo».

Catherine Deneuve, nata a Parigi il 22 ottobre 1943, è considerata una delle più grandi attrici francesi. Pluripremiata, ha vinto nel 1998 la Coppa Volpi per Place Vendome, un Orso d'argento al Festival di Berlino, un David di Donatello e 2 Premi César a fronte di 13 candidature. Nel 1992 è stata candidata al premio Oscar alla miglior attrice per il film Indocina.



