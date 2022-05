Caselli: «Magistratura, fase terribile. Ma ora serve un'autobonifica»

Parlare ai giovani di giustizia e di antimafia, non è affatto semplice. Farlo in un momento di “crisi” del sistema, richiede uno sforzo in più. Ieri mattina a riuscire nell’impresa, considerato il silenzio appassionato e il tenore delle domande della platea di liceali dello scientifico “Da Vinci” di Maglie, è stato il procuratore Gian Carlo Caselli, traendo spunto dal suo ultimo libro “La giustizia conviene, il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età”. Al suo fianco l’ex capo dei pm di Lecce, Cataldo Motta