Gratta il biglietto e vince 2 milioni di euro: caccia al vincitore

Gratta e vince 2 milioni. Il fortunato biglietto è quello del

Nuovo 50X

di Gratta e Vinci, acquistato nel punto vendita di Demetrio Menotti, in Via Ciciliano n.6 a Roma. «Non so chi sia il vincitore. Non era mai stata realizzata una vincita così importante nella mia tabaccheria fino ad ora. Se capitasse a me di vincere una somma del genere, probabilmente continuerei lo stesso a lavorare ma mi toglierei un piccolo sfizio organizzando una vacanza per me e la mia famiglia in un luogo esotico», ha dichiarato il titolare della tabaccheria.



Da inizio anno, Gratta e Vinci ha distribuito nel Lazio vincite per oltre 690 milioni di euro mentre, in tutta Italia ha distribuito complessivamente vincite per oltre 5,9 miliardi di euro con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2017.

