Carolina Marconi e il tumore, il ricovero in ospedale: «Mi hanno tolto entrambi i seni, ho paura»

Carolina Marconi, in una lunga lettera pubblicata nelle sue storie di Instagram, ha raccontato l’operazione di mastectomia (l'asportazione chirurgica dei seni) subita ad aprile di quest’anno dopo che le è stato diagnosticato un tumore. La Marconi ha rievocato la sua esperienza in occasione del Bra Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria. «Ho affrontato un’operazione e poi la chemio rossa. Ho affrontato le chemio bianche e il 10 novembre finirò la cura», ha detto la Marconi in un lungo sfogo.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, Carolina Marconi e Samantha de Grenet al Bra Day 2021:... L'APPELLO Carolina Marconi, il tumore al seno e il post commovente: «Fate... GOSSIP Carolina Marconi, chi si rivedeL'ex sorellina rispunta in un videoclip

«Oggi il mio seno è costellato di cicatrici, segni della battaglia che sto combattendo. Per nove lunghissime ore sono stata in sala operatoria - ha ricordato - Mi hanno tolto entrambi i seni e li hanno ricostruiti, e non smetterò mai di ripetere quanto sono grata all’equipe chirurgica del professor Masetti la professoressa Salgarello che così mi hanno evitato il trauma di vedermi mutilata di una parte del corpo».

Carolina Marconi, il tumore e il sogno di maternità

Il tumore al seno non sembra comunque aver infranto il suo sogno di diventare mamma. Carolina è stata ospite qualche tempo fa di "Storie Italiane", e ha parlato proprio del suo desiderio di maternità: «Farò l'impossibile. Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo». L'ex concorrente del Grande Fratello, 43 anni, ha raccontato di aver scoperto la malattia proprio durante i controlli di routine per il concepimento di un figlio.

Carolina Marconi e il tumore al seno, i consigli del medico: «Fa bene a "socializzare" la malattia»

«Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, ma quando passi un momento così non sai di avere quella forza. Anche io me ne stupisco a volte della forza che mi è uscita», ha dichiarato Carolina Marconi. La showgirl italo-venezuelana ha aggiunto: «Io sto bene, ma voglio ricordare l’importanza dei controlli, soprattutto ora che a ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno». Carolina Marconi ha infine annunciato che il 10 novembre finirà la chemioterapia: «Allora farò una festa».