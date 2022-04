Caro prezzi, il governo interviene sul costo della benzina: esteso l'abbattimento dell'accisa

Buone notizie anche per i consumatori pugliesi alle prese con i rincari della benzina. Arrivano altri tagli sul carburante e aiuti per le imprese. In particolare «con il decreto ministeriale «firmato da me e dal ministro Cingolani abbiamo esteso di 10 giorni l'abbattimento di 25 centesimi dell'accisa sulla benzina e sul gasolio» che viene quindi esteso fino al 2 maggio. Così il ministro dell'Economia Daniele Franco in conferenza stampa sul Def.

Il prossimo decreto

Il nuovo decreto con gli aiuti all'economia, da finalizzare ad aprile avrà un impatto sul Pil di 0,2 punti nel 2022 e 0,1 nel 2023 e per prima cosa ripristinerà i 4,5 miliardi usati nel dl bollette. Lo si legge nella bozza del Def in cui si indicano anche altri «quattro ordini di interventi» a cui destinare i restanti «5 miliardi»: contenimento dei prezzi di carburanti ed energia, aumento dei fondi per «coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche»; aumento dei fonti «per le garanzie sul credito», altre misure «per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto sulle aziende italiane».