Roma, cappuccino 8 euro al bar. È scontro tra cliente e proprietario: «Se è troppo non venga»

Un cappuccino a Roma può arrivare a costare 8 euro. Tanto o poco? C'è chi non è stato contento di quanto ha pagato in cassa, come la giornalista Sandra Amurri. Che una volta sorseggiato la bevanda al Bar Canova si è lamentata per il prezzo e ha subito chiesto spiegazioni al direttore dell'esercizio commerciale. Ma non solo. Si è anche poi lamentata sui social. In particolare su twitter, dove ha ricostruito l'episodio passo passo.

Cappuccino al Bar Canova 8 euro, le lamentele della giornalista

Nel tweet l'Amurri ha usato un tono sarcastico. «Benvenuti a Roma - si legge -, fine lockdown: un misero cappuccino 8,05 euro. Risposta del direttore : “non L ha visto il menu? se le sembra troppo non ci venga “. Menu per un cappuccino? 🤦‍♀️».

Un messaggio che vede persone schierarsi con il proprietario del locale e altre, invece, esprimere la propria solidarietà alla cliente.