La terribile fine dei cani imbottiti di eroina per passare la frontiera: catturato veterinario

Unoè stato condannato a sei anni di carcere per aver impiantato eroina nello stomaco dei cuccioli per contrabbandare, 39 anni, è stato arrestato inper crimini commessi più di dieci anni fa (quando era studente) ed è stato estradato in America l’anno scorso per essere processato presso il tribunale federale nel distretto orientale di. Elorez, cittadino spagnolo che frequentava la scuola veterinaria in, si è dichiarato colpevole. Nei documenti del tribunale, è stato descritto come «uno dei migliori studenti della sua classe», ma i pubblici ministeri hanno dichiarato che le sue capacità erano usate per «scopi criminali» con totale disprezzo per i cani a lui affidati.L’elaborato piano per introdurre clandestinamente eroina nel paese includeva impiantare chirurgicamente pacchetti di eroina liquida nel ventre dei cuccioli che fungevano da corrieri - ha detto il pubblico ministero - accusandolo di tradire l’impegno di un veterinario per prevenire gli abusi sugli animali, oltre al suo ruolo nel traffico di droga. I cani sarebbero poi stati sottoposti ad un nuovo intervento chirurgico una volta arrivati negli Stati Uniti per rimuovere lo stupefacente dai loro corpi. Sacchi di eroina liquida sono stati impiantati in almeno nove cani e ne sono morti almeno tre. «Come studente di veterinaria all’epoca dei fatti, l’imputato aveva il dovere di non recare danno agli animali - hanno scritto i pubblici ministeri nella loro dichiarazione di condanna - e ha tradito quel dovere quando ha usato le sue abilità veterinarie per aiutare i trafficanti colombiani».Elorez aveva creato un luogo sicuro per eseguire gli interventi chirurgici - una fattoria a, in Colombia - dove allevava cani e operava.Quando le autorità hanno perquisito la fattoria, hanno esaminato i cani e rimosso chirurgicamente 10 sacche di eroina liquida e sequestrato altri che stavano aspettando di essere impiantati. Uno dei cani che è stato salvato, di nome Donna, è stato successivamente addestrato per essere un cane antidroga della polizia nazionale colombiana. Un altro, un Rottweiler di nome Heroina, è diventato un cane poliziotto negli Stati Uniti, secondo l’US Drug Enforcement Administration (DEA). Elorez ha ammesso i suoi crimini nella sua udienza giovedì «l’ho fatto anche se sapevo che stavo sbagliando e stavo commettendo un crimine». Nei prossimi giorni sarà trasferito in carcere appena la sua condanna sarà stata completata.