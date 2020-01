Il cane dal viso più buffo del mondo trova casa grazie a Facebook

E' l'husky siberiano con il viso più buffo del mondo. Un allevatore, nel 2018, lo aveva portato in un canile del New Jersey perché la sua faccia la rendeva invendibile. Infatti Jubilee, una cucciola di 4 anni, ha una particolare deformazione alle palpebre che la fa sembrare sempre sorpresa. Un volto, il suo, che sembra quello di una persona che si sbalordisce continuamente.

Grazie a Facebook (e alle foto realizzate dalla Husky House), Jubilee ha invece trovato casa. Le richieste di adozione sono fioccate: più di 150 persone hanno chiesto di accoglierla. "È stata accuratamente controllata dai nostri veterinari", ha detto un rappresentante del canile alla Cnn, spiegando come questa deformazione non influenzi il suo benessere. "È felice e in salute", spiega.

"Vengo da un allevatore che non poteva vendermi perché mi disse che ero strana - avevano scritto dal canile a descrizione della sua foto - Gli husky sono cani dall'aspetto maestoso e non so perché non assomiglio a loro".



"Mi piacciono gli altri cani, ma non mi piacciono i gatti. Amo le persone, ma sono un po' timida perché la gente ride soprattutto del mio aspetto. Nessuno vuole un husky dall'aspetto divertente? Vorrei avere una famiglia tutta mia che potesse amare me anche se non sono carina", si legge ancora nel messaggio.

