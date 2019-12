Manovra, slitta al 2022 la fine del mercato tutelato dell'energia

Un subemendamento M5S alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato stabilisce che slitta da luglio 2020 al 1 gennaio 2022 la fine del mercato tutelato per l'energia. Si stabilisce anche che il Mise, sentita l'Autorità per l'energia (Arera) entro marzo stabilisca «modalità e criteri dell'ingresso consapevole» nel mercato libero dei clienti finali. Arriva anche una stretta sui fornitori di energia elettrica: entro marzo saranno ridefiniti i paletti per rientrare nell'Elenco dei soggetti abilitati, «a tutela dei consumatori».

Canapa. «Ragazzi ce l'abbiamo fatta: poco fa abbiamo approvato uno dei nostri emendamenti» alla manovra «sulla canapa industriale. È quello meno ambizioso che riguarda principalmente la biomassa, ma che comunque modifica le legge sulla canapa consentendo di commercializzare i fiori e soprattutto modifica il testo unico per gli stupefacenti stabilendo una volta per tutte che sotto lo 0,5% di Thc la canapa non si può considerare sostanza stupefacente». Così su fb il senatore M5s Matteo Mantero.

