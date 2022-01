Tir appeso su una scogliera: l'autista portato fuori strada dal Gps

Un camionista ha seguito le sue indicazioni GPS ed è finito per rimanere sospeso con il suo mezzo sul bordo di una scogliera alta 100 metri per tre giorni, prima di essere soccorso, nella città di Changzhi, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina.

L'incidente è avvenuto il 1° gennaio quando un camion merci stava cercando di passare attraverso una stretta strada di montagna, ma le sue dimensioni si sono rivelate essere troppo grandi.

⚠️ a real cliffhanger: a truck stuck on a cliff-hanging highway in Pingshun County (平顺县), Changzhi city (长治市) of Shanxi (山西) since at least 8am Jan 1... 1/n pic.twitter.com/TpE78KcWis

An articulated lorry dangles off a precipice in Shanxi province, northern China

Satnav sent the driver on a narrow mountain road, he tried reversing, crashed through guardrails, but escaped as it hung over 330ft drop

3 tow trucks cut it in half & took 3 days to pull it up pic.twitter.com/CfLBfpDOjy

— (((L Buckland))) (@chalkeblue) January 7, 2022