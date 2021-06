Cameraman della gara di 100 metri corre più veloce degli atleti e "vince": e in Cina diventa una star

Alla fine la corsa dei 100 metri l’ha "vinta" lui: il cameraman che stava riprendendo gli atleti. E’ quanto accaduto durante i Campus Games che si sono tenuti lo scorso 30 maggio all’Università di Datong, nel Nord della Cina.

Hao Xiaoyang è uno studente dell’ultimo anno dell’Università e gli avevano chiesto di riprendere la gara. Così, ha preso in mano una telecamera collegata a uno stabilizzatore e ha fatto la registrazione in corsa, proprio come i grandi eventi sportivi. Ha fatto lo sprint quando gli atleti sono partiti, ma il suo scatto, a quanto pare, è stato migliore degli altri.

Il cameraman ha mantenuto il vantaggio fino all’arrivo. Poi, ai media locali, ha svelato il suo segreto: ama correre e, durante il college, ha continuato a praticare la corsa tanto da aver vinto diverse gare.

Se avesse partecipato alla sfida, avrebbe sicuramente vinto. E per far bene le riprese, ha ammesso di essere andato più lentamente. «Ho deliberatamente rallentato e ho aspettato che arrivassero», ha commentato. Anche se fuori concorso, però, tutti gli occhi erano puntati su di lui. E la sua performance è diventata virale in tutto il mondo.