Cambiamenti climatici e decarbonizzazione: se ne parla a Bari

BARI - Venerdì 10 maggio, alle ore 18.30, presso l’Hotel Excelsior di Bari si terrà la tavola rotonda “Dal Globale al Locale”. Un evento organizzato dalla senatrice Patty L’Abbate, in attesa del Festival dello Sviluppo Sostenibile (21 maggio al 6 giugno). "Bisogna partire dal locale per riformare il globale - afferma la senatrice - solo così possiamo garantire il futuro delle nuove generazioni". Nel corso del dibattito si parlerà di lotta ai cambiamenti climatici, di alcuni degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e dei provvedimenti che si stanno mettendo in atto per decarbonizzare i processi di produzione e consumo e favorire una transizione verso un’economia circolare.Aprirà l’evento la professoressa Filomena Maggino, Consigliere del Presidente Giuseppe Conte sulle materie legate allo Sviluppo Sostenibile. Professoressa di Statistica Sociale presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, direttrice della rivista scientifica internazionale Social Indicators Research (Ricerca nel campo degli Indicatori Sociali) e dell'Enciclopedia sulla ricerca nel campo della Qualità della Vita e del Benessere, si occupa di indicatori sociali, indicatori che vadano oltre il PIL, analisi e misurazione del benessere, indicatori di diseguaglianza e sostenibilità, comunicazione statistica e politica, big data.Il cambiamento in atto è climatico-ambientale, perché le condizioni climatiche controllano in tempo reale l'assetto fisico della superficie del suolo come la copertura vegetale naturale coltivata, l'acqua, i fenomeni geomorfologici, la biodiversità, e conseguentemente le attività umane, gli equilibri fisici che condizionano l'ambiente antropizzato e urbanizzato. Con l’Accordo di Parigi sul clima la comunità internazionale ha concordato di limitare l’aumento della temperatura media globale a 2 °C e le azioni di governo stanno già contrastando gli effetti negativi del cambiamento climatico.Durante l’evento, si alterneranno gli interventi della senatrice Vilma Moronese, Presidente XIII Commissione territorio, ambiente, beni ambientali; della senatrice Pattyy L’Abbate, Capogruppo M5S XIII Commissione territorio, ambiente, beni ambientali; dell’onorevole Emanuele Scagliusi, Capogruppo M5S IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni; del senatore Franco Ortolani, Membro XIII Commissione territorio, ambiente, beni ambientali; del Sen. Ruggiero Quarto, Membro XIII Commissione territorio, ambiente, beni ambientali; e dei consiglieri regionali Tony Trevisi e Cristian Casili.Chiuderà l’evento Elisabetta Pani, Candidata Sindaca M5S per la città di Bari. Saranno presenti, inoltre, i candidati pugliesi del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee.