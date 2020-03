La famiglia Caltagirone e il Gruppo Caltagirone donano un milione al Gemelli e allo Spallanzani

La famiglia

e il

, nel rivolgere il proprio plauso all’impegno che ospedali e istituti sanitari italiani hanno messo in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus in atto nel Paese, intendono fornire un contributo concreto a sostegno degli sforzi del personale sanitario e delle strutture ospedaliere romane.

A tal fine Immobiliare Caltagirone (Ical), società personale della famiglia al cui capitale partecipano il Cavaliere del lavoro Francesco Gaetano Caltagirone e i figli Azzurra, Alessandro e Francesco junior, ha deliberato l’erogazione di una donazione di 500 mila euro a favore del

.

A sua volta, il consiglio di amministrazione del Gruppo guidato da Francesco Gaetano Caltagirone ha deliberato, in occasione dell’approvazione del bilancio 2019, una donazione di 500 mila euro a favore dell’

.

«In questo momento di difficoltà per il Paese - spiega in una nota Caltagirone, presidente del Gruppo – anche il mondo produttivo deve fare la sua parte. Per questo abbiamo ritenuto opportuno sostenere gli sforzi che il personale sanitario sta facendo in questi giorni con una donazione a favore delle due strutture romane impegnate in prima linea nel contenimento dell’emergenza coronavirus».

«Questo gesto - aggiunge nella nota l’imprenditore capitolino - vuol essere anche un ringraziamento a medici, infermieri e ricercatori per quello che stanno facendo per tutti noi e non esaurirà il nostro sostegno ed il nostro impegno per la città».

