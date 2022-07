Caldo estremo, la penisola nella "bolla rovente": oggi bollino rosso in 9 città e venerdì in 16

La penisola è nel pieno della quarta e più forte ondata di calore dell'estate. La "bolla rovente" predetta nelle scorse settimane è arrivata e farà schizzare in alto le colonnine dei termometri da nord a sud per i prossimi giorni con temperature record e potenziali disagi nella popolazione. Secondo il ministero della Salute oggi, 20 luglio, sono 9 le città da bollino rosso in cui il livello di allerta per il caldo è massimo: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Napoli unica città in verde

Nella giornata di oggi e per i prossimi giorni l'unica città "verde" con temperature sopportabili sarà Napoli. Bollino arancione (allerta 2) oggi a Campobasso, Frosinone, Milano, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Domani allerta 2 a Trieste e Verona, venerdì a Pescara e Civitavecchia.

Venerdì 16 città bollino rosso

Nei prossimi giorni la situazione non migliorerà, la morsa della canicola si stringerà ancora di più: bollino rosso domani, 21 luglio, anche a Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo, per un totale di 14 città. Venerdì le allerte massime saliranno a 16, con l'aggiunta di Trieste e Verona.