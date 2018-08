Giovane calciatore lascia post su Facebook e si suicida: «Mi dispiace per chi soffrirà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giovane star del calcio gallese,non ha retto alla perdita della madre e si è tolto la vita lasciando uno struggente messaggio di addio su«Mi dispiace per tutti quelli che staranno male. Per favore, non pensate che io sia egoista. Non ero il migliore dei figli e degli amici. Non vedo l'ora di vederti mamma», sono le parole postate sabato mattina prima di suicidarsi e dopo aver pubblicato una foto insieme allaquando era piccolo. Il cadavere è stato trovato qualche ora più tardi, come riporta Metro. Calciatore del, è morto nella sua casa nel. «Brendon ha toccato la vita di molti e per questo mancherà a tutti», l'omaggio del fratello, mentre un amico ha scritto: «Se solo sapessi quante persone ti avevano nel cuore. Mi mancherà quel sorriso sfacciato ogni giorno».In lutto anche la sua squadra di calcio, che ha annullato le partite previste nel weekend dopo la tragedia: «Siamo devastati. Abbiamo perso un ragazzo magnifico e un giocatore di talento che ha segnato tanti goal per il club e ci ha aiutato per la promozione». Le autorità hanno aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica della morte, ma non c'è dubbio sul suicidio.