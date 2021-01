Le cade la carta di credito e rimane incastrata con la testa fuori dall'auto. Muore una studentessa di 23 anni

Una tragica fine per una studentessa di 23 anni, provocata da un banale incidente. Victoria Strauss è rimasta schiacciata tra la sua auto e la macchinetta per il pagamento del parcheggio mentre tentava di recuperare la carta di credito scivolata a terra. La giovane, studentessa alla Ohio State University, era a bordo della sua auto quando ha tirato fuori la carta di credito per pagare il parcheggio orario del garage. Sfortunatamente, la carta le scivola dalle mani e cade in terra, ma Victoria, invece di scendere dal veicolo per riprenderla, decide di aprire lo sportello e chinarsi.

FATAL ACCIDENT:

1/18/21@11:37pm-23yo Victoria Strauss was exiting the parking garage at 45 Vine St.

While attempting to pay for her parking, she dropped her card. She tried to retrieve her card by opening her door & leaning out to pick it up. She inadvertently accelerated... pic.twitter.com/rTcaMc9QvJ

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) January 19, 2021