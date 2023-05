Cadavere di una donna sulla spiaggia, giallo a Passoscuro: disposta l'autopsia

Il corpo senza vita di una donna, dall'apparente età di 40-45 anni, caucasica, è stato trovato stamani sul bagnasciuga della spiaggia di Passoscuro, litorale nord di Fiumicino.

Cadavere sulla spiaggia a Passoscuro

Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Roma e i sanitari del 118. La segnalazione è arrivata alle 7.45 con una telefonata al Nue che ha attivato la sala operativa della Capitaneria di Civitavecchia. Secondo le prime informazioni, il corpo avrebbe tracce recenti di presenza in acqua. Sarà il medico legale ad accertare la causa del decesso con l'autopsia. La Capitaneria sta facendo una ricognizione via mare per cercare eventuali effetti personali.

Non sono stati trovati documenti indosso alla donna, per poter risalire all'identità. Aveva addosso una camicetta, dei leggins ed una giacca a vento. Si attende l'arrivo della polizia scientifica per i rilievi mentre i militari della Capitaneria di Porto di Roma stanno proseguendo nella ricognizione sia via terra e che via mare.