immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l'azienda giudica molto grave

. Nelle more della conclusione degli accertamenti, chiarisce la nota, Atac procederà a sospendere cautelativamente l'autista responsabile, una volta individuato. L'azienda valuterà, inoltre, anche una denuncia a carico del dipendente. Nel frattempo, conclude, ha provveduto a segnalare il video alle autorità competenti.

Il bus accelera e tenta di investire un uomo. La scena choc è stata ripresa ad un balcone vicino al capolinea di via Reduzzi, a. Chi filma non riesce a credere ai propri occhi: l'autobus 786 viene "bloccato" da una persona, forse dopo un diverbio con l'autista. Ma quando l'uomo si allontana, cercando di andare via, il mezzo accelera e gli arriva addosso, finendo quasi per schiacciarlo insieme ai due cani che sono con lui.La fine della scena è nascosta dagli alberi: non si conoscono le condizioni dell'uomo né l'epilogo della vicenda. Atac però ha fatto sapere di