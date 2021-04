Bugiardini AstraZeneca, Johnson, Moderna e Pfizer: ecco tutte le differenze fra i quattro vaccini

Prima sorpresa: le differenze sono minime scorrendo il foglio illustrativo dei vaccini anti Covid Pfizer, AstraZeneca e Moderna (già in uso in Italia) e JnJ che sta per sbarcare nel nostro Paese (il 20 aprile dovrebbe partire la somministrazione nella farmacie di Roma e del Lazio). Seconda sorpresa: gli eventi avversi sono divisi in base alla frequenza con la quale si sono manifestati e, non solo il bugiardino di AstraZeneca precisa che si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati