Ucraina, Brent Renaud è stato ucciso: era un ex giornalista americano del New York Times, esperto di documentari. Aveva 51 anni

Brent Renaud, giornalista americano del New York Times, è stato ucciso dalle forze russe in Ucraina. Lo ha reso noto con un post su Facebook il capo della Polizia della King Region, Andrei Nebitov. Su twitter sono state diffuse foto dei documenti del cronista che sembrano confermare la sua sorte.

Ucciso giornalista americano: i documentari nelle zone di guerra con il fratello

Brent Renaud era, insieme a suo fratello Craig Renaud, regista di documentari, produttore televisivo e programmatore cinematografico. I due sono stati vincitori del Peabody Award e lavoravano insieme a New York City e Little Rock, in Arkansas.

«Il lavoro dei fratelli Renaud li ha portati in giro per il mondo in molti dei conflitti e delle zone calde dell'ultimo decennio, comprese le guerre in Iraq e Afghanistan, il terremoto ad Haiti, la guerra alla droga in Messico e le turbolenze politiche in Egitto», si legge sul Pulitzer Center.

«I loro film e programmi televisivi hanno vinto premi tra cui un Peabody, un IDA Award per la migliore serie TV, due Overseas Press Club Awards, due Columbia Dupont Awards e un Edward R. Murrow Award per il loro lavoro con il New York Times».

Putin is a new Hitler! American journalist Brent Renaud from @nytimes was killed today by Russians in Irpin town near Kyiv! One more foreign journalist is wounded, and our soldiers are trying to evacuate him to hospital.

Information is correct (from Ukrainian police). #Ukraine pic.twitter.com/rDCMepUZAR — Tetyana Vysotska 💙💛 (Тетяна Висоцька) (@Ukrainews) March 13, 2022

LA DINAMICA - Il giornalista e il collega rimasto ferito stavano filmando i profughi in fuga da Irpin quando sono stati sorpresi da colpi di arma da fuoco ad un checkpoint. Renaud è stato colpito al collo ed è morto all'istante mentre il collega è stato trasferito in ospedale. In un video sui social si può ascoltare la versione del giornalista ferito che racconta di come Renaud sia stato colpito al collo dai proiettili. «Stavamo filmando i profughi in fuga», dice. «Stavamo attraversando il primo ponte a Irpin con altri colleghi, per filmare i rifugiati in fuga. Si è avvicinata un'auto che ci ha chiesto se volevamo andare con loro per passare il secondo ponte, abbiamo superato il checkpoint e ci hanno sparato contro. Brent è stato ferito e lo abbiamo dovuto lasciare indietro per fuggire. Sono stato portato qui da un'ambulanza. Ho visto che gli hanno sparato al collo, ma non so che fine abbia fatto». È il racconto che fa il giornalista ferito, portato all'ospedale di Kjiv, in un video diffuso sui social.

LA REAZIONE - «Siamo profondamente rattristati dalla morte di Brent Renaud. Brent era un fotografo e un regista di talento che negli anni passati aveva collaborato con noi». Lo scrive il New York Times in un comunicato dopo l'uccisione di Renaud a Irpin. «Anche se aveva collaborato con il Nyt in passato (più recentemente nel 2015) non si trovava in missione in Ucraina per il quotidiano. Le prime informazioni riferiscono che lavorava per noi perché è stato trovato con il tesserino del giornale che gli era stato dato per una missione anni fa», si legge ancora nella nota.

CHI ERA - Aveva compiuto 51 anni un mese fa Renaud. Insieme al fratello Craig, anche lui regista indipendente, produsse tra gli altri «Surviving Haitìs Earthquake: Children», vincitore del duPont-Columbia Award 2012, premiato insieme al progetto multimediale del New York Times «A Year at War» come un esempio di narrazione artistica e interattiva vissuta online. Brent ha passato gli ultimi venti anni a produrre film e programmi televisivi con il fratello. Erano noti per aver raccontato storie di umanità nei punti caldi del mondo: non solo il terremoto di Haiti, anche Iraq, Afghanistan, i disordini politici in Egitto e in Libia, la lotta per Mosul, l'estremismo in Africa, la violenza dei cartelli in Messico e la crisi dei giovani rifugiati in America Centrale.