A vita alta o interi (rigorosamente rossi): ecco i costumi dell’estate 2018

Un intero inverno trascorso in palestra e, in attesa che ladia il risultato meritato, tra una ricerca della meta per la vacanza perfetta e l’altra, nulla ci vieta di sognare di essere già lì, su una spiaggia bianchissima, indossando uno deiIl, leitmotiv degli ultimi anni, continua ad essere il modello preferito di celebrità e fashion blogger che hanno già inaugurato la stagione tra le acque caldissime del golfo Persico.come dettavano gli anni 90, con lodavanti o sulla schiena, lalo vuolee con i, come le sexy proposte firmate Topshop e Oysho. Ma se l’idea di vestire i panni di una nuova Pamela Anderson non rientra nelle vostre corde niente paura: l’non è mai stata ricca come quella di quest’anno.o con glimentre i triangoli dal sapore bon-ton hanno le(come quelli di Tezenis). La novità però arriva direttamente dagli anni 2000 con il ritorno dei cosiddettiLe spalline tornano ad essere super sottili con laccetti regolabili da annodare con un fiocchetto, ormai un must anche negli abiti leggeri e, fino all’anno scorso, destinati solo al pezzo di sotto., presi in prestito dal cassetto della lingerie, diventano il match perfetto dia vita alta e non, ma attenzione: il trend li vuole privi di imbottitura per un effetto casual e naturale.dallosi tingono disu Asos mentre Calzedonia li ricopre di morbido. Nell'imbarazzo della scelta e dello stile c'è una cosa però che quest'anno mette tutte d’accordo: un belcome copricostume l’estate è presto servita.