Bonus Renzi rinnovato: fino a 120 euro in più al mese in busta paga. Ecco chi può richiederlo

Il trattamento integrativo, ex bonus Renzi, è stato confermato nella nuova legge di Bilancio del governo Meloni. Si tratta di un bonus che verrà corrisposto in busta paga a chi ha un reddito inferiore ai 15mila euro annui, con una somma, variabile in base al reddito percepito e che può arrivare fino a 120 euro al mese.

Bonus Renzi cosa è

Il trattamento integrativo è una somma riconosciuta mensilmente sui redditi da lavoro dipendenti e assimilati. Si tratta di un’agevolazione Irpef che ha sostituito il bonus Renzi da 80 euro. Dal 1 luglio 2020, inoltre, il bonus Irpef destinato ai lavoratori dipendenti può arrivare a un massimo di 120 euro al mese, fino a un massimo di 1.200 euro annui, in base alla fascia di reddito del beneficiario.

L'importo viene anticipato direttamente dal datore di lavoro in busta paga o erogato dall’Inps. Il lavoratore può anche recuperare la cifra in occasione della dichiarazione dei redditi, chiedendo un rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Limiti di reddito

A decorrere dal 1° gennaio 2022 i lavoratori con reddito fino a 15.000 euro annui percepiscono direttamente il bonus in busta paga fino a un massimo di 1200 euro all'anno.

I lavoratori con reddito con reddito oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 hanno diritto al beneficio solo se la somma delle detrazioni fiscali spettanti supera l’Irpef lorda dovuta.

Per ottenere il valore del trattamento integrativo è necessario effettuare un calcolo sulla base della previsione del reddito, cioè simulando il reddito annuale del lavoratore.

Chi può richiederlo

Il trattamento integrativo spetta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici. Possono fare richiesta del bonus IRPEF, anche:

socio lavoratori delle cooperative;

lavoratore atipico;

lavoratore assunto con contratto co. co. co.;

borsisti, stagisti o chi svolge altra attività di formazione;

chi svolge un lavoro socialmente utile;

revisori di società, amministratori comunali e addetti della PA.

Disoccupati precettori di indennità mensile Naspi

i lavoratori in cassa integrazione

