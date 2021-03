Bonus baby sitter e congedi parentali, chi ne ha diritto (e come funzionano)? Nuove regole

Bonus baby sitter, nuove regole per il sussidio varato dal governo per aiutare le famigle. L'esecutivo nell'ultimo decreto approvato nei giorni scorsi per affrontare l'emergenza Covid ha previsto nuovi aiuti per le famiglie alle prese con le scuole chiuse per contenere i contagi. Fra i sostegni cui c'è anche un sussidio fino a 100 euro a settimana per la baby sitter che sarà erogato dall'Inps. Il bonus riguarda però solo determinate cetegorie...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati