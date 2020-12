Covid Italia, bollettino oggi 27 dicembre: 8.913 contagi e 298 morti. Tasso di positività sale al 14,9%

Coronavirus Italia, il bollettino di domenica 27 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 8.913 (ieri 10.407). I morti 298 (più 7 non computati di ieri per un totale di 305) (ieri 261). Sono invece 59.879 i tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 81.285. Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%). In totale da inizio epidemia i casi registrati sono 2.047.696, le vittime 71.925. Gli attualmente positivi sono 581.760 (+819), i dimessi e guariti 1.394.011 (+7.813).

Ricoveri e terapie intensive

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.580. Le persone curate nei reparti ordinari sono invece 23.571, in aumentano di 267 unità rispetto a ieri.

Le regioni: Veneto record

Le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono Veneto 3.337, Emilia Romagna 1.283, Lazio 977, Sicilia 682, Piemonte 470, Lombardia 466. Il Molise registra un solo caso.

Toscana

Sono 227 i nuovi casi di Coronavirus oggi in Toscana, in calo rispetto ai giorni scorsi ma a fronte di un basso numero di tamponi (3.502), dove si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,9 anni. In aumento i ricoverati che sono 1.012 (21 in più rispetto a ieri), di cui 165 in terapia intensiva (-1). I guariti crescono dello 0,3% e salgono a 104.396 (87,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.849.528, 3.502 in più rispetto a ieri, di cui il 6,5% positivo.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati analizzati 1.748 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 221 casi positivi, con un rapporto tra tamponi e positivi del 12,6% (ieri era del 22,7%). Inoltre, oggi sono stati registrati 12 decessi. I nuovi casi sono stati rilevati 129 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. I decessi sono stati registrati 2 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Veneto

Non accenna a fermarsi il dato dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione registra 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le morti complessive); il totale dei ricoverati positivi lievita di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5.

Umbria

Balzo avanti dei ricoverati Covid in Umbria che sono oggi 14 in più di ieri, 296, 36 (ieri 34) in terapia intensiva. Lo riporta in sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 36 nuovi positivi, 28.064, 29 guariti, 23.907, e tre morti, 604. Con gli attualmente positivi ora 3.353, quattro in più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 885, 492.558, con un tasso di positività del 4 per cento (ieri era 6,5 per cento).

Lombardia

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 466 nuovi casi di positivi al coronavirus, di cui 22 'debolmente positivì. A fronte di 4.901 tamponi effettuati sono 466 i nuovi positivi (9,5%). Lo rende noto Regione Lombardia. Sono 49 le vittime: i decessi complessivi salgono a 24.867.







Basilicata

Dieci dei 63 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che in un giorno sono guarite 17 persone e una è morta a causa del virus. Attualmente, i lucani positivi sono 5.771, dei quali 5.668 sono in isolamento domiciliare. In totale, il covid-19 ha provocato la morte di 236 persone, mentre i guariti sono a quota 4.156.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 166.327 casi di positività, 1.283 in più rispetto a ieri, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 21,1%. Va però ricordato che il dato relativo alla proporzione tamponi fatti/nuovi positivi non è significativo nei giorni festivi, nei quali si fanno molti meno tamponi rispetto a tutti gli altri. Nei festivi, infatti, i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso.

Valle d'Aosta

Due nuovi decessi, che portano il totale a 374, e 432 casi positivi attuali, +14 rispetto a ieri, di cui 83 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 347 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'emergenza Covid 19 in Valle d'Aosta resi noti dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi totali sono 7181, + 27, i guariti 6375, + 11 rispetto a ieri, i tamponi finora eseguiti 70.329, + 409, di cui 8716 processati con test antigienico rapido.

Piemonte

Sono 470 i contagi da coronavirus resi noti in Veneto oggi, 27 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti che portano il totale a 7.784 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 411.970 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 429.979 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 22.694 (+179 rispetto a ieri), quelle negative 389.276. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 255 ricoverati (-8), 18 persone in terapia intensiva (stesso numero di ieri), 13.665 guariti/dimessi (+158) e 451 morti (+4). I casi attualmente attivi sono 8.578.

Sardegna

Sono 30.145 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 96 nuovi casi. Si registrano anche 6 decessi (710 in tutto), cinque uomini e una donna tra 65 e 83 anni. Le vittime: quattro residenti della provincia del Sud Sardegna e due rispettivamente della provincia di Oristano e Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 470.328 tamponi con un incremento di 1.160 test.

Nelle ultime 24 ore nel Lazio su quasi 10mila tamponi (-779) si registrano 977 nuovi casi positivi (-146), 16 morti (-8) e +817 guariti. Meno casi e decessi, aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il tasso di positività è la 9%. I casi a Roma città sotto quota 500.

Campania

Ancora in netto calo, in Campania, il numero dei tamponi esaminati - a causa delle festività - mentre sale la percentuale dei casi positivi. Secondo quanto rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono stati 3382 i tamponi esaminati (ieri 6448): 310 i casi positivi - 7 sintomatici - il che significa che la percentuale positivi-tamponi è pari al 9,16%; ieri era 8,35%. Otto le nuove vittime - 3 nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; - e 790 i guariti.

Friulia Venezia Giulia

Oggi in Fvg sono stati rilevati 170 nuovi contagi su 1500 tamponi (pari all'11,3%), di cui 213 da test rapidi antigenici. I decessi sono 14, a cui se ne aggiunge uno ulteriore avvenuto il 29/11 e inserito oggi a sistema. I ricoveri nelle terapie intensive sono 58 mentre quelli in altri reparti ammontano a 626 unità. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

