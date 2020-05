Bollettino coronavirus: calano i morti (274) e le terapie intensive, ma è allarme Lombardia

Bollettino coronavirus in Italia di oggi, giovedì 7 maggio 2020. Il totale dei morti sale a 29.684, ma i nuovi decessi (274) sono inferiori riespetto a 24 ore fa quando erano stati 369. I guariti rispesso a ieri sono 3.013 portando il totale a 96.276. Sempre molti alti i dati della Lombardia che fa registrare un totale di 720 nuovi positivi in più rispetto a ieri. A grande distanza Piemonte ed Emilia Romagna mentre il Lazio fa registrare un saldo di +39.

Sono 89.624 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.904. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 6.939. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, i dati attualmente positivi sono 32.015 in(+262), 14.469 in(-389), 8.011 in(-380), 6.534 in(-255), 4.716 in(-372), 3.248 in(-58), 4.348 nel(-85), 3.247 nelle(+11), 2.139 in(-201), 910 nella Provincia autonoma di(-72), 2.800 in(-103), 2.127 in(-74), 927 in(-35), 1.770 in(-21), 551 nella Provincia autonoma di(-28), 141 in(-30), 583 in(-40), 130 in(+3), 633 in(-11), 155 in(-17), 170 in(-9). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 14.745 (+134), Piemonte 3.282 (+35), Emilia Romagna 3.766 (+29), Veneto 1.589 (+21), Toscana 915 (+16), Liguria 1.254 (+11), Lazio 543 (+5), Marche 948 (+5), Campania 379 (+3), Provincia autonoma di Trento 438 (+1), Puglia 441 (+3), Sicilia 251 (+1), Friuli Venezia Giulia 308 (+2), Abruzzo 348 (+7), Provincia autonoma di Bolzano 286 (+0), Umbria 70 (+0), Sardegna 119 (+0), Valle d'Aosta 139 (+0), Calabria 89 (+0), Basilicata 26 (+1), Molise 22 (+0). I tamponi effettuati sono 2.381.288, con un incremento di 70.359 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono 1.563.557.

Virus, in Lombardia oltre il 50 per cento dei contagi

Calano le terapie intensive. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.311 i pazienti ad oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 480, lo stesso numero di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.174, con un decremento di 595 rispetto a ieri. Infine, sono 73.139 le persone in isolamento domiciliare, 1.285 in meno rispetto a ieri. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.