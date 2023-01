Blue Monday, come superare il giorno più triste con 5 consigli

Gennaio è un mese sinonimo di malinconia e tristezza, temperature rigide e ritorno alla routine: le vacanze sono ormai solo un ricordo e nuovo anno fa rima anche con nuove responsabilità da affrontare. Oggi è quello che in molti considerano, anche se la scienza è scettica, il giorno più triste dell’anno, il “Blue Monday”, espressione coniata dallo psicologo Cliff Arnal del Centre for Lifelong Learning per definire il terzo lunedì di gennaio, che quest’anno cade appunto il 16 gennaio.

Ma quali sono i rimedi per uscire dall’empasse di una giornata no?

Levissima+, da sempre impegnata nella promozione di rigenerazione positiva e di uno stile di vita improntato al benessere fisico e psicologico, stila una lista di 5 consigli utili per alleggerire non solo il Blue Monday, ma qualsiasi giornata grigia, per allontanare tristezza e malinconia, abbracciando spensieratezza e serenità.

Basta procrastinare. Rimandare continuamente ciò che si deve fare, soprattutto i primi giorni della settimana, è nocivo per l’umore. Affrontare ciò che si continua a rimandare è un ottimo metodo per sentirsi più appagati.

Meditazione e movimento: dedicare del tempo solo a se stessi. La meditazione è un toccasana per la salute mentale e l’esercizio fisico fa bene al corpo. Secondo uno studio della Rutgers University, la combinazione delle due può avere effetti sorprendenti, infatti, praticare entrambe le attività per 30 minuti ciascuna, due volte a settimana, può ridurre i livelli di depressione di quasi il 40%.

Curare il momento del riposo, prendendosi prima cura di sè e del proprio benessere. Facilitano il sonno un bagno caldo, una tisana rilassante, la lettura di un libro e una camera confortevole con l’aiuto di aromi, candele e spray rilassanti per cuscini.

Scrivere una ‘wishlist’ dei buoni propositi. Mettere nero su bianco i propri desideri per concentrarsi a realizzarli senza lasciare spazio a tristezza e insoddisfazione, ma solo a determinazione e pensieri positivi.