Bimbo di 13 mesi precipita dal balcone: ricoverato, è grave. La babysitter interrogata dai carabinieri

Un bambino di 13 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna dopo una caduta dall'alto avvenuta a Soliera, in provincia di Modena, intorno alle dieci del mattino. Il bambino sarebbe caduto da un balcone o da una finestra, da un'altezza di tre metri, anche se per il momento non emerge alcun particolare sulla dinamica di quanto sarebbe avvenuto. Il piccolo è stato portato immediatamente all'ospedale Maggiore di Bologna: la prognosi è riservata ed è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo accertamenti coordinati dalla procura della Repubblica di Modena. Ad accorgersi del bimbo a terra sarebbe stato un vicino di casa: pare che il minore al momento dell'accaduto si trovasse nell'abitazione insieme a una baby sitter, una ragazza di 32 anni, che è stata sentita dai carabinieri di Soliera e ne è uscita accompagnata dai militari.

La donna sarebbe al centro di accertamenti, coordinati dalla procura della Repubblica di Modena, poiché gli inquirenti non escludono che possa avere delle responsabilità dirette nella caduta del minore dall'altezza di alcuni metri. Nel caso in cui questa versione dei fatti dovesse trovare conferma, nei confronti della 32enne potrebbe anche scattare un provvedimento di fermo. In caserma a Soliera era presente anche il pubblico ministero.