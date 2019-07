© RIPRODUZIONE RISERVATA

a 4 anni in un Napoli ) durante un. La tragedia si è consumata ieri sera al lido “Kora” di Lucrino durante la festa di nozze. Il piccolo Davide M., secondo di tre figli di una coppia di Maddaloni, per cause ancora in fase di accertamento, dopo essere sfuggito al controllo dei genitori è finito nella piscina dove altri bambini stavano facendo il bagno.LEGGI ANCHE: Sofia muore a 12 anni dopo tre giorni di agonia: fatale l'incidente in vacanza nella piscina idromassaggio LEGGI ANCHE: ​Cade in una piscina, muore 17enne nel Bresciano: non sapeva nuotare LEGGI ANCHE: Mirabilandia, bimbo annegato: Edoardo forse attratto dall'animazione. Indagata la madre A notare il corpo esanime del piccolo è stata un’animatrice che si è tuffata in acqua. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione e la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è stato constatato il decesso. La salma è stata trasferita presso il secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia farà luce sulle cause della morte.Strazio all’esterno dell’ospedale dove sono giunti i genitori, i familiari e la coppia di sposi ancora sotto choc. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno sottoposto a sequestro la piscina del Kora e l’area circostante dove era in corso la cerimonia nuziale.