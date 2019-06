TRAVEL UPDATE: FA 411 from Durban to Johannesburg - https://t.co/psFGnv52mf — FlySafair (@FlySafair) 21 giugno 2019

Un bimbo morto nella toilette di un aereo di linea. La terribile scoperta è stata fatta all'aeroporto di Durban in un velivolo diretto allo scalo di Johannesburg, inSono stati gli addetti alla pulizia a trovare il piccolo privo di vita nel wc.A renderlo noto è stata la stessa compagnia aerea, la, spiegando di essere stata costretta a cancellare il volo FA 411. Sono state subito allertate le autorità per avviare le indagini per rintracciare la donna che ha partorito. La FlySafair è una compagnia low cost assai popolare in Sud Africa per una politica molto conveniente dei prezzi dei biglietti che partono da 5 rand, poco più di 3 euro.Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'aereo era atterrato a Durban giovedì sera dopo un volo da Johannesburg e doveva ripartire venerdì mattina per il tragitto inverso.Si ritiene molto improbabile, per quanto non impossibile, che una passeggera sia riuscita a passare inosservata dopo aver partorito durante il volo interno che dura poco più di un'ora. E anche il travaglio e il parto non sarebbero stati facili da nascondere in quelle circostanze. Il feto è stato definito dagli investigatori "completamente formato", il che fa pensare a una gravidanza almeno al 7° mese.