Bimbo di 5 mesi in fin di vita: veniva nutrito solo a patate, genitori vegani arrestati

Una coppia di genitoriè stata arrestata per maltrattamenti in famiglia: il figlio, di cinque mesi, è stato trovato in condizioni di «grave carenza nutrizionale». La vicenda è emersa dopo il ricovero in ospedale del piccolo perché si era sentito male. «Nel sangue i livelli di calcio erano ai limiti della sopravvivenza», hanno detto i medici., 31 anni, e, 20, sono stati arrestati a Titsuville, in, mercoledì scorso dopo che il loro bambino è stato trovato in condizioni critiche. Veniva praticamente alimentato solo con un mix di patate. È stato trovato con costole sporgenti, occhi incavati, e con così poca energia che faceva fatica persino a muoversi., della polizia di Titsuville, ha dichiarato ai quotidiani e tv locali: «Non ho mai visto un bambino ridotto in quelle condizioni, è stato salvato per miracolo». La coppia ignorando il parere del medico aveva proseguito a nutrire il figlio solo con una specie di purè di patate «hanno raccontato che la ricetta l’avevano trovata su internet», hanno spiegato gli agenti intervenuti sulla vicenda. «Avevano i mezzi per nutrirlo adeguatamente, non ci sono scuse per quello che hanno fatto. E non è possibile che non si siano resi conto delle sue condizioni». Il bambino ha reagito bene alle cure dell’ospedale e si sta riprendendo. I genitori sono entrambi detenuti nella prigione della contea di Brevard, in attesa di comparire sul banco degli imputati.