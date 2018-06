Sorellina sta morendo di tumore, il saluto del bimbo di 6 anni commuove il mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasta morendo di, così il fratello maggiore, che ha solo sei anni, la accarezza e la rassicura poco prima che la piccola muoia. Ad immortalare la scena che ha commosso tutto il mondo è stato il papà della piccola Adalynn "Addy" Joy Sooter, morta a 4 anni a causa di una malattia incurabile.Nel 2016 alla bambina è stato diagnosticato il Diffuse-Intrinsic-Pontene-Glioma (DIPG), una forma di tumore al cervello molto aggressivo che è cresciuto mese dopo mese fino ad ucciderla. Il giorno prima che la bambina spirasse il padre, Matt Sooter di Rodgers, in Arkansas, , è riuscito ad immortalare un momento di grande amore e dolcezza. Il figlio maggiore, capendo che per la sorellina non c'era più nulla da fare, ha voluto accarezzarla a lungo e salutarla, come se fosse consapevole che non avrebbe più potuto farlo, e purtroppo così è stato.«Un bambino non dovrebbe dire addio alla sua compagna di giochi, alla sua migliore amica, alla sua sorellina», ha dichiarato il papà al Daily Mail , distrutto dal dolore per la terribile perdita, «Non è così che dovrebbe andare, ma questo è il mondo in cui viviamo».