Felice nella foto per il suo primo giorno di scuola: bimba di 9 anni muore poco dopo

Non vedeva l'ora dicosì la piccola Payton Lynn Crustner, dsi era lasciata fotografare con un cartello in mano lungo la strada verso l'istituto scolastico. Purtroppo però il destino le ha giocato un bruttissimo scherzo.Poco dopo aver fatto la fotografia la bambina è rimasta vittima di un incidente stradale, proprio nel tragitto che l'avrebbe dovuta portare a scuola. L'impatto, che è avvenuto in Texas, nella contea di Rusk, negli Usa, ha coinvolto anche altre persone e oltre alla sua morte ha causato altri 4 feriti. In gravi condizioni si trova il fratello 16enne della bambina, così come un altro bimbo di 3 anni che viaggiava con loro. Il 18enne che guidava l'altra vettura non portava le cinture di sicurezza e sta lottando per la vita, come riporta anche la stampa locale.La bimba pare indossasse solo la parte inferiore delle cinture di sicurezza, così al momento dell'impatto è stata scaraventata fuori dal finestrino ed è finita a terra. La famiglia, disperata per il dolore, ha aperto una pagina Facebook in ricordo della bimba con una raccolta fondi per poter sostenere le spese del funerale.