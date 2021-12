Covid, bimba di 6 mesi trasportata con aereo da Lamezia a Roma al Bambino Gesù: è intubata

Piccola, piccolissima. Affetta dal virus, è in gravi condizioni. Si è concluso alle 23:20 di ieri un volo sanitario urgente a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare, che ha trasportato dall'aeroporto di Lamezia Terme a quello di Ciampino una bambina di sei mesi, affetta da Covid-19. La piccola, intubata e costantemente assistita da un'équipe medica, è stata imbarcata sul velivolo da trasporto all'interno di un'ambulanza. Ad assistere la bimba durante tutto il volo di trasferimento una équipe di personale sanitario specializzato.

Una volta che il velivolo militare è atterrato a Ciampino, alle ore 23:20, la piccola paziente è stata trasportata immediatamente in ambulanza all'Ospedale Pediatrico «Bambino Gesù» di Roma. La richiesta di trasporto sanitario d'urgenza all'Ospedale Pediatrico «Bambino Gesù» di Roma è pervenuta dalla Prefettura di Cosenza alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha avviato immediatamente le previste procedure di attivazione dell'equipaggio della 46^ Brigata Aerea di Pisa, in prontezza operativa per questo genere di missioni.