Torna prima da un viaggio e trova il compagno con l'amante: gli distrugge la casa e la Maserati

È tornata a casa prima da un viaggio all’estero, e al rientro ha fatto una scoperta drammatica: il suo compagno era con la sua giovane amante. Per questo ha deciso di vendicarsi in maniera violenta, non contro di lui ma contro qualsiasi oggetto capitatole a tiro: la donna ha distrutto mobili, suppellettili e soprattutto la Maserati da 200mila euro del compagno infedele.

É successo a Biella, in Piemonte: l’uomo, scrive la Provincia di Biella, è un 60enne piccolo imprenditore. I danni totali, tra la casa e la macchina, ammontano a circa 300mila euro. L’amante, una ragazza di origini marocchine, si è prima chiusa in bagno per poi scappare dalla finestra.