Biden: «Putin dittatore, ha sbagliato. Guerra premeditata, pensava di dividerci». Chiuso lo spazio aereo Usa ai voli russi

«Putin è un dittatore. Guerra premeditata in Ucraina, ma ha sbagliato perché pensava di dividerci. La libertà trionferà sempre sulla tirannia». Sono le parole forti del Presidente americano Joe Biden nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. «Sta invadendo un Paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo», dice il presidente americano. Biden sottolinea che Putin «ha fatto male i calcoli»: pensava di invadere senza problemi l'Ucraina invece si è trovato di «fronte un muro che non si aspettava, quello degli ucraini». Biden ha poi annunciato la chiusura dello spazio aereo del Paese ai voli russi.

APPROFONDIMENTI I PROTAGONISTI Zelensky e la guerra social con Putin: dagli annunci alla moglie... UCRAINA La guerra di Kharkiv: Piazza della Libertà in macerie, raid... GUERRA Ucraina, bombe sul monumento alla Shoah di Kiev. Zelensky:...

Russia contro Ucraina, i file segreti di WikiLeaks: «I piani per l’invasione erano già pronti nel 2008»

La guerra di Kharkiv: Piazza della Libertà in macerie, raid sui palazzi governativi. «È come Sarajevo»

Biden: «Putin dittatore»

«Americani voglio essere sincero con voi - ha detto Biden -, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo» sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. «Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite».

Il presidente ha inoltre annunciato la chiusura dello spazio aereo del Paese alle compagnie russe: «Ci uniamo al resto del mondo nel chiudere lo spazio aereo americano ai voli russi», ha detto tra gli applausi bipartisan.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Biden di dare un messaggio "forte e utile" sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel discorso sullo Stato dell'Unione. In un'intervista esclusiva a Cnn e Reuters, dal bunker in cui è nascosto a Kiev, il leader ucraino, ex attore, ha detto: «E' una situazione molto seria, non siamo in un film. Io non sono una figura iconica, l'Ucraina lo è - ha aggiunto Zelensky - il mondo non può perdere qualcosa di così speciale».



Biden, discorso in due parti: Ucraina e politica interna

«Sei giorni fa Vladimir Putin ha tentato di scuotere le fondamenta del mondo libero pensando che avrebbe potuto piegarlo alle sue minacce ma ha calcolato male. Pensava che avrebbe potuto entrare in Ucraina e che il mondo si sarebbe arreso, invece ha trovato un muro di resistenza che non ha mai immaginato, ha trovato il popolo ucraino»: mentre Kiev era sotto le bombe, Joe Biden ha iniziato così il suo primo discorso ufficiale sullo stato dell'Unione al Congresso, che ha reso omaggio al coraggio del popolo ucraino con molte deputate vestite con i colori giallo-blu della bandiera ucraina e con una lunga standing ovation, alla presenza dell'ambasciatrice di Kiev Oksana Markarova, ospite d'onore del presidente. Un discorso nel quale ha cercato di riunire il Paese intorno al conflitto ma anche intorno alla sua agenda in parte ancora in stallo, promettendo di combattere l'inflazione con un aumento della produzione made in Usa.

Il cuore del suo intervento però è stato l'attacco a Putin, «un dittatore russo» che ha «seminato violenza e caos», «ora più isolato che mai» e che deve pagare il prezzo delle sue azioni perchè «la libertà trionfa sempre sulla tirannia». «Può circondare Kiev con i tank ma non avrà mai i cuori e l'anima del popolo ucraino», ha sottolineato. Il commander in chief ha anche annunciato una nuova misura, la chiusura dello spazio aereo americano ai voli russi, come hanno già fatto Ue e Canada. «Attraverso la nostra storia abbiamo imparato la lezione che quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressione causano più caos, continuano a muoversi. E i costi e le minacce all'America e al mondo continuano a salire», ha spiegato, definendo quello all'Ucraina un «attacco premeditato e non provocato». «Pensava che l'Occidente e la Nato non avrebbero risposto, che avrebbe potuto dividerci a casa. Putin ha sbagliato, noi eravamo pronti», ha proseguito, ricordando i suoi sforzi personali per costruire «una coalizione di nazioni che amano la libertà dall'Europa (citata anche l'Italia) alle Americhe, dall'Asia all'Africa per fermare Putin».

In una «battaglia tra democrazie e autocrazie nella quale le democrazie sono state all'altezza della sfida». Quindi ha ricordato le sanzioni che colpiranno duramente l'economia russa, compresi gli oligarchi, cui ha promesso di sequestrare yacht, ville e jet privati, e si è impegnato di continuare ad aiutare l'Ucraina. Come pure di «difendere ogni centimetro del territorio Nato», rafforzando il fianco orientale «nel caso Putin decidesse di continuare a muoversi verso ovest».

L'altra metà del suo discorso Biden l'ha dedicata ai fronti interni, nella speranza di risalire nei sondaggi (è ai minimi storici, sotto il 40%) e di dare una spinta ai dem in vista delle elezioni di Midterm: dai «progressi» nella pandemia che consentono di «tornare a routine più normali» alla necessità di varare anche gli altri capitoli della sua agenda, come clima e welfare, dopo il successo del piano per le infrastrutture. Il presidente ha promesso anche di avere un piano per combattere l'inflazione, vero tallone d'Achille del suo primo anno alla Casa Banca: non abbassando i salari ma producendo di più in Usa, dalle auto ai semiconduttori. Il presidente ha evocato infine altri temi scottanti, dalla tutela dei minori sulle piattaforme social a quella dell'aborto, sino alla necessità di leggi più restrittive contro le armi.