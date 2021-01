Biden, dallo Studio Ovale scompare il pulsante rosso di Trump: ecco a cosa serviva

Scompare il pulsante rosso dalla scrivania dello studio ovale del presidente degli Stati Uniti. Questa è la prima “rivoluzione” del neo capo di Stato Usa Joe Biden. Quel pulsante, però, non serviva per dare il via una minaccia internazionale con chissà quale attacco nucleare, ma era, semplicemente, il modo che aveva Donald Trump per farsi portare in ufficio una Coca-Cola light.

A notare la differenza è stato il giornalista della Radio del Times, Tom Newton Dunn, che ricorda di quando, insieme a Tim Shipman del Sunday Times, intervistò Trump nel 2019.

“Siamo rimasti affascinati da cil che ha fatto il bottoncino rosso. Alla fine Trump lo aveva premuto e un maggiordomo aveva portato subito una Coca-cola light su un piatto d’argento. Adesso non c’è più”, commenta Newton Dunn su Twitter.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021