Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano: «Valutazione clinica approfondita»

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano per controlli post Covid. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell'ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno.

Il Cav -riferiscono le fonti - sarà sottoposto ad accertamenti di routine. Secondo lo staff diBerlusconi il ricovero del Cavaliere al San Raffaele di Milano «è stato reso necessario per una valutazione clinica approfondita».

I controlli

Berlusconi «è stato ricoverato al San Raffaele per dei controlli approfonditi come già accaduto in passato, quindi i medici hanno ritenuto di visitarlo e credo starà lì per qualche giorno». Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, incontrando la stampa a Bari dove è in programma anche un incontro del partito sul Pnrr.