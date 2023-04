Berlusconi è al San Raffaele in terapia intensiva. Sospetta polmonite, è vigile. Marta Fascina con lui

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva da stamattina per problemi cardiovascolari al San Raffaele di Milano, dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell'ex premier al momento è sotto controllo: nelle scorse ore «si è ripresentata un'infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica». «Si trova in stato stazionario ma vigile», riferiscono all'Ansa fonti parlamentari di Forza Italia. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. La settimana scorsa era stato ricoverato per quelli che erano stati definiti «controlli».

Tajani: «Berlusconi parla, è ricoverato per un problema irrisolto»

«Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente», ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

Il leader azzurro era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo, per controlli medici, per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Lasciando il San Raffaele, Berlusconi, accompagnato dalla compagna Marta Fascina aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell'auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall'ingresso di via Olgettina 60. Il ritorno ad Arcore aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Forza Italia, preoccupata dallo stato di salute del "capo" 86enne, proprio in un momento delicato per la formazione azzurra, con le nuove nomine che di fatto hanno cambiato la sua geografia politica interna, con la "rivincita" dei governisti sui filoronzulliani e l'ascesa dei parlamentari vicini alla Fascina.

Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele. «È in terapia intensiva» https://t.co/r2FRVCN03D — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) April 5, 2023

Berlusconi, l'ultimo ricovero pochi giorni fa

Una settimana fa Berlusconi aveva lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato per alcune visite di controllo che si sono protratte per alcuni giorni. Poi, il 30 marzo, indossando un completo scuro, aveva lasciato l'ospedale poco prima delle 13.45, uscendo in auto dall'ingresso di via Olgettina 60. Accompagnato dalla scorta, aveva rivolto un saluto con un cenno della mano ai cronisti presenti e a un gruppetto di curiosi che si era fermato ad aspettarlo. Accanto a lui sui sedili posteriori, c'era la compagna Marta Fascina.

Foti: «Forza Silvio, ti aspettiamo»

«Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Berlusconi da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Forza Silvio, ti aspettiamo», ha scritto su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Un messaggio anche da Matteo Renzi, neo direttore del Riformista: «Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi che è di nuovo al San Raffaele».

«Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese», scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Siamo vicini al presidente Silvio Berlusconi e gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica ed alle istituzioni. Forza Cav, siamo con te», afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

La notizia fa il giro del mondo

Fa il giro del mondo la notizia del ricovero di Berlusconi. A cominciare dal Washington Post e The Hill. «Italia: Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco», titolano i media francesi, dal sito del giornale Le Figaro - con una notizia in evidenza nella colonna della homepage dedicata alle ultime notizie di attualità - a Libération. «Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano», titola il britannico Guardian, che dedica un lungo articolo al leader di Fi. La notizia si rincorre anche sui siti web del Telegraph, del Mirror, dell'Independent. L'agenzia tedesca Dpa rilancia le notizie che arrivano dall'Italia, così come la Faz e Spiegel online. «Berlusconi ricoverato in terapia intensiva a Milano per problemi cardiaci e polmonari», titola sulla homepage del suo sito web il quotidiano spagnolo El Mundo. Prima pagina per le notizie sulle condizioni dell'86enne leader di Fi anche sul sito di El Pais.