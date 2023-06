Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: degenza ordinaria, passerà la notte in ospedale. Era stato dimesso il 19 maggio scorso

Silvio Berlusconi oggi è all'ospedale san Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero, spiegano fonti qualificate. La primogenita di Berlusconi, è arrivata con la sua auto dall'ingresso di via Olgettina sul retro della struttura, dove si sono di nuovo radunati molti giornalisti e tv.

«Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica» lo scrivono nel bollettino i suoi medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Berlusconi ricoverato nel reparto Q1

L'ex premier, sempre a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero.

Berlusconi: «Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è sbagliato. Questi infortuni allungano la vita»

Il motivo del ricovero

L'ex premier e leader di Fi Silvio Berlusconi è ricoverato in degenza ordinaria all'ospedale san Raffaele per dei controlli decisi dopo che alcuni valori emersi da esami di routine hanno registrato dei picchi anomali.

Notte in ospedale

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi al San Raffaele, a distanza di appena 20 giorni dalle dimissioni, del 19 maggio scorso, dopo una degenza lunga oltre un mese a causa dell'infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica. Il Cav si trova nel reparto di degenza ordinaria e potrebbe trascorrere la notte all'ospedale. Al suo fianco c'è la compagna e deputata azzurra, Marta Fascina. A Villa San Martino il leader azzurro viene costantemente monitorato. Fonti azzurre raccontano che qualche valore aveva superato il limite, da qui la necessità di tornare nella struttura lombarda. Domani era in programma ad Arcore un vertice tra l'ex premier e i ministri azzurri guidati dal capo delegazione e coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani per fare il punto sulla situazione politica, ma nessuno, allo stato, può dire se il summit, a questo punto, sarà confermato e rinviato. L'ex premier era stato dismesso il 19 maggio scorso e la degenza era durata 45 giorni.

La leucemia mielomonocitica cronica

La patologia diagnostica in occasione dell'ultimo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano a Silvio Berlusconi, è la leucemia mielomonocitica cronica che, come spiegato da Livio Pagano, direttore di Ematologia geriatrica ed Emopatie rare della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, «ha una prognosi migliore rispetto ad una leucemia acuta, perché è meno aggressiva». «È una sindrome mielodisplastica, cioè una malattia del sangue caratterizzata da un aumento dei monociti, una componente dei globuli bianchi prodotti nel midollo osseo. Nell'ambito delle emopatie che interessano la linea dei neutrofili, i globuli bianchi maggiormente presenti nel sangue, le sindromi mielodisplastiche sono condizioni preleucemiche: non ci troviamo ancora di fronte ad una leucemia acuta, la trasformazione del resto non è la norma, e sono frequentemente più suscettibili alle cure. Questo tipo di pazienti hanno quindi una prognosi migliore perché possono essere trattati con farmaci che sono estremamente efficaci e possono avere prospettive di lunga sopravvivenza anche se hanno una età avanzata. In genere, si arriva a trattarli anche a 90 anni».

Salvini: «Forza Silvio»

«Forza Silvio». Lo scrive il leader della Lega sui social postando una foto di Berlusconi e la notizia del nuovo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano.