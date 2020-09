Silvio Berlusconi positivo al Covid, Zangrillo: «È asintomatico, in isolamento ad Arcore»

Silvio Berlusconi è positivo al Covid. La notizia è stata anticipata dall'Adnkronos. Forza Italia ha poi comunicato che «In seguito a un ulteriore controllo precauzionale il presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2». Secondo il suo medico Alberto Zangrillo, Silvio Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio.



Il Presidente - comunica infatti Forza Italia - continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social

. E lo scorso venerdì a Bari è stato protagonista in collegamento telefonico della presentazione delle liste del partito azzurro in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale in Puglia , a sostegno del candidato del centrodestra Raffaele Fitto

Silvio Berlusconi, doppio tampone per il Covid: «Negativo, è in ottima salute»

Briatore positivo, il 12 agosto la visita a Silvio Berlusconi senza mascherina: «Un amico speciale»