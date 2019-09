Mafia, Silvio Berlusconi indagato nel procedimento stragi del 1993: potrà non rispondere ai giudici

«È un atto dovuto» l'iscrizione di Silvio Berlusconi nel registro degli indagati nell'ambito di un procedimento per le stragi di mafia del 1993 a Firenze, Roma e a Milano. È quanto si apprende da fonti della procura di Firenze, a proposito della certificazione depositata questa mattina nella cancelleria della seconda sezione della Corte d'assise d'appello di Palermo, che sta celebrando il giudizio di secondo grado sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. La procura fiorentina, guidata dal procuratore Giuseppe Creazzo, ha riaperto le indagini diversi mesi fa dopo aver ricevuto da Palermo le intercettazioni del colloqui in carcere del boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, effettuate sempre nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. «A seguito della trasmissione delle intercettazioni», spiegano le stesse fonti del palazzo di giustizia di Firenze, «come atto dovuto vi è stata una riapertura delle indagini», già archiviate, a carico di Berlusconi, come mandate delle stragi mafiose. Le fonti della procura fiorentina precisano, inoltre, che la nuova iscrizione dell'ex presidente del Consiglio nel registro degli indagati è avvenuta «al solo scopo di fare le dovute verifiche che ancora non sono concluse».

LE INTERCETTAZIONI

Le intercettazioni che hanno determinato la nuova indagine a carico del leader di Forza Italia sono quelle in cui il capomafia di Brancaccio Giuseppe Graviano diceva al suo compagno di detenzione, nell'aprile 2016, spezzoni di frasi come queste: «Novantadue già voleva scendere… e voleva tutto»; e ancora: «Berlusca... mi ha chiesto questa cortesia... (...) Ero convinto che Berlusconi vinceva le elezioni ... in Sicilia ... In mezzo la strada era Berlusca... lui voleva scendere... però in quel periodo c'erano i vecchi... lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa...».

In altri passaggi delle intercettazioni inviate alla procura di Firenze, Graviano affermava tra l'altro: «Nel '94 lui si è ubriacato perché lui dice ma io non posso dividere quello che ho con chi mi ha aiutato... Pigliò le distanze e fatto il traditore». Il boss condannato all'ergastolo per le stragi del 1992 e del 1993, arrestato a Milano nel gennaio 1994 in un altro passaggio afferma: «Venticinque anni fa mi sono seduto con te…Ti ho portato benessere, 24 anni fa mi è successa una disgrazia, tu cominci a pugnalarmi… Ma vagli a dire com'è che sei al governo, che hai fatto cose vergognose, ingiuste…». Le intercettazioni furono trasmesse dai magistrati palermitani al procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, all'inizio dell'autunno del 2017, e poco dopo la polizia giudiziaria iniziò lo svolgimento delle verifiche che non si sono ancora concluse. Per questo la procura, nell'ottobre di due anni fa chiese al gip del tribunale di riaprire il fascicolo su Berlusconi e le stragi nella città dove sono concentrate le indagini sulle bombe mafiose del 1993 scoppiate a Firenze, Roma e Milano. I nome dell'ex premier è stato iscritto con intestazioni che avrebbero dovuto coprirne l'identità, come in altre occasioni, anche per evitare fughe di notizie e strumentalizzazioni politiche conseguenti.

L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO DEGLI INDAGATI

«Sorpresa, rabbia, incredulità. E una grandissima amarezza». A quanto apprende l'Adnkronos sono questi i sentimenti espressi dall'entourage di Marcello Dell'Utri dopo la decisione degli avvocati di Berlusconi di depositare una memoria con l'evidenza dell'iscrizione sul registro degli indagati a Firenze dell'ex premier per le stragi del '93. Una circostanza, quella dell'iscrizione, che sottintende alla decisione degli avvocati di Berlusconi di non far deporre il Cavaliere al processo sulla Trattativa Stato-Mafia.

«Sorpresa, rabbia, incredulità e una grandissima amarezza» perché sia i legali di Dell'Utri, sia la famiglia, sia tutte le persone che sono state, e sono vicine all'ex senatore di Forza Italia scarcerato solo a seguito delle gravissime condizioni di salute, contavano sulla deposizione di Berlusconi che sarebbe stata fondamentale sulle minacce allo stesso ex premier. Bocche cucite in famiglia. Miranda Dell'Utri all'Adnkronos affida solo poche parole: «È meglio che non parlo, meglio che non dico quello che penso. Ricordo solo che la testimonianza di Berlusconi era stata ritenuta decisiva persino dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo. Qui c'è la vita di Marcello in gioco…»

LE STRAGI

Per le stragi mafiose oggetto del processo s'è usata la locuzione bombe del 1992-1993, ad indicare un periodo caratterizzato da una serie di attentati da parte di Cosa Nostra realizzati in Italia durante quegli anni. Ciò che contraddistinse il periodo fu la natura particolarmente violenta delle azioni, per le quali furono utilizzate anche autobombe. Vennero attaccati membri delle forze di polizia, della magistratura (Falcone e Borsellino) e uomini politici (Salvo Lima), ma anche il patrimonio culturale e personalità non coinvolte direttamente nel contrasto all'organizzazione, come il giornalista Maurizio Costanzo, con l'obiettivo di indebolire, colpire e ricattare lo Stato ed influenzare il governo e la società civile, al fine di creare le condizioni per realizzare una trattativa tra Stato italiano e Cosa nostra.

IL MAXIPROCESSO

Il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione confermò la sentenza del Maxiprocesso che condannava Riina e molti altri boss all'ergastolo: in seguito a tale sentenza, nel febbraio-marzo 1992 si tennero riunioni ristrette della "Commissione provinciale" (a cui parteciparono Riina, Salvatore Biondino, Raffaele Ganci, Giovanni Brusca, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cancemi, in cui venne deciso di dare inizio agli attentati e vennero stabiliti nuovi obiettivi da colpire.

